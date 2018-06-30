Нередко наблюдается такая ситуация, когда клиенты компании, которые казались постоянными уходят к конкурентам. В этом случае аналитики начинают анализировать ситуацию и приходят к выводу, что клиенты просто разочарованы в услугах предоставляемых им.

Каждая компания проходила этот этап своего развития. Для того чтобы такого не произошло, наряду с внедрением новых услуг необходимо повышать и их качество.

Одним из наиболее эффективных способов улучшения качества предоставления услуг является электронная очередь.

Преимущества внедрения электронной очереди

Внедрение электронной очереди позволяет компании добиться большого количества преимуществ. Профессиональные маркетологи выделяют следующие преимущества:

после внедрения системы управления электронной очереди сокращается время ожидания клиента не менее чем на 30%;

распределение клиентов между сотрудниками, за счет чего преимущества получает не только клиент, но еще и работник. Нагрузка на каждого сотрудника распределяется равномерно, за счет чего увеличивается эффективность работы;

посетив компанию, в которой внедрена услуга электронной очереди, клиент получает информацию на своем рожном языке;

после того, как клиент находится около терминала электронной очереди, у него появляется возможность выбрать конкретный предмет обращения. За счет этого автоматически клиент попадает к тому сотруднику, который является более компетентным в области обслуживания;

на каждом талоне указывается время ожидания. Клиент в этом случае может определиться есть ли у него возможность ожидать или подойти для обслуживания в другое время.

Кроме всех перечисленных преимуществ, талон электронной очереди может, служит прекрасным местом для размещения рекламы. На нем можно разместить информацию о новой услуге, тем самым вызвав интерес у клиентов. Как правило, на талонах кроме услуг размещают информацию об акциях и специальных предложениях.

Электронное табло, которое в зале ожидания может быть не одно, также может стать рекламным местом, где будут прокручиваться видеоролики или реклама предлагаемой услуги. Тем самым можно заинтересовать клиента и ожидая свою очередь, клиенту не будет скучно.

Внедрив электронную очередь можно добиться следующих результатов:

увеличивается эффективность управления компанией;

возможность продажи дополнительных услуг посредствам размещения информации на чеке;

увеличивается производительность сотрудников компании.

Электронная очередь – удобный способ, позволяющий добиться лояльности клиентов и увеличения производительности сотрудников.