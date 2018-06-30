Стерилизация и чипирование домашних животных

Среди различных операций, которым подвергаются домашние животные, наибольшее распространение получили стерилизация, чипирование и кастрация. Цель их проведения состоит в облегчении жизни домашних любимцев и увеличении ее комфортности.

Процедуры кастрация и стерилизация требуют предварительной подготовки, а также включают некоторые нюансы, которые необходимо учитывать. Они нужны в тех случаях, когда владельцы домашних животных не хотят заниматься их разведением. Это относится не только к самкам, но и к самцам, которых подвергают процедуре кастрации. Ниже приведено более подробное описание каждой из указанных операций, провести которые смогут специалисты ветеринарной клиники "Вега".

Чипирование представляет собой способ идентификации животных. Он используется во всех государствах мира уже дольше двух десятилетий. Номер чипа домашнего любимца указывается в его ветеринарном паспорте, что обеспечивает его хозяину возможность найти потерянного питомца. Необходимость в чипировании появляется у хозяев животных, которые берут их с собой в поездки по Европе, а также при их передаче новым хозяевам, которые проживают в странах ЕС. В других случаях чипирование выполняется по желанию владельца. Сама процедура заключается в установке под кожу в холку микрочипа размерами двенадцать миллиметров на два миллиметра. После проведения операции на коже домашнего животного остается небольшой надрез, который заживает в течение короткого времени. Животные не ощущают вживленный микрочип и не испытывают никаких связанных с ним неудобств.

Более сложными являются процедуры по проведению стерилизации и кастрации домашних питомцев. Однако они к настоящему моменту отработаны ветеринарами до такой степени, что почти не сопровождается никакими осложнениями. Процедура кастрации представляет собой удаление тестикул у животного. Если домашний питомец молодой и здоровый, то эта процедура не приведет к нежелательным побочным последствиям. Поэтому желательно кастрировать животное до того, как оно достигнет половой зрелости, в возрасте семь-восемь месяцев. Это дает практически полную гарантию того, что в будущем домашний любимец не начнет требовать самку. Опасности при проведении данной процедуры подвергаются только старые животные, организм которых уже не обладает теми возможностями, как в молодости. У них с высокой вероятностью могут возникнуть осложнения при выходе из наркоза вследствие высокой нагрузки на почки. В таких ситуациях при принятии решения об операции надо исходить из информации, полученной в результате биохимических исследований крови и лабораторного диагностирования мочи животного.

Аналогичная процедура, проводимая в отношении самок, называется стерилизацией. Как правило, она состоит в удалении яичников или матки вместе с яичниками. Иногда производится удаление матки с сохранением яичников. Относительно того, какой из этих вариантов больше всего подходит животному, следует посоветоваться с ветеринаром. Чаще всего стерилизация животных выполняется после достижения ими половой зрелости, в возрасте восемь-десять месяцев. Она производится под общим наркозом и абсолютно безболезненна. Самые большие неприятности могут заключаться лишь в том, что на протяжении нескольких дней после проведения процедуры животное испытывает определенный дискомфорт. На десятый-двенадцатый день самкам снимают швы, самцам их не накладывают вовсе. В течение этого периода владельцам животных необходимо проявлять повышенное терпение и заботу. Кроме того, им необходимо постоянно давать питомцу прописанные ветеринаром медпрепараты, а также смазывать ранку на протяжении пяти-семи дней после выполнения операции дезинфицирующим раствором. Некоторые ветеринары рекомендуют надевать на животных защитные повязки для предотвращения разлизывания швов языком.