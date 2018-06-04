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Москва, 05.06.2018

Билеты в Москву подорожали в 10 раз из-за чемпионата мира по футболу

«Expert Online» 2018

Как сообщает портал Туту.ру, цены на внутренние перелеты ряда направлений в дни игр чемпионата мира по футболу выросли в десять раз.

К такому выводу пришли специалисты сервиса, проанализировав стоимость авиабилетов в период с 10 июня по 20 июля 2018 года. Выяснилось, что лидером подорожания перелетов в Москву стало направление из Нижнего Новгорода на дату 22 июня.

Уточняется, что авиабилеты в общей сложности прибавили в цене 892% или стали стоить в 10 раз дороже -  с 2 474 рублей до 24 534 рублей.  На втором месте по подорожанию перелет из Ростова-на-Дону в Москву 24 июня. За билет придется отдать сразу девять стоимостей перелетов в обычные дни  - 22 783 рубля. На третьем месте вылеты из Саранска. Билет обойдется дороже также в девять раз, в 20 461 рубль.

Что касается направления из Москвы в регионы, то самые дорогие билеты продаются в Саранск на 15 июня. Пассажирам в этот день предлагается заплатить за перелет 17 453 рубля, что в восемь раз дороже, чем в обычный день. 13 986 рублей придется выложить за перелет в Казань, что в семь раз дороже обычных дней. На третьем месте подорожавшие в 6 раз вылеты в Саранск.

Напомним, в общей сложности, стадионы Москвы примут 12 матчей -  14, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27 июня, а также 1, 3, 11 и 15 июля.

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