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Культура
Москва, 05.06.2018

«Любимые романсы» – новая концертная программа Александра Малинин

«Expert Online» 2018
  • «Любимые романсы» – новая концертная программа Александра Малинин
предоставлено пресс-службой

«Любимые романсы» – новая концертная программа Александра Малинина, которая станет настоящим наслаждением для всех ценителей русского романса и многочисленных поклонников творчества признанного мастера. Уникальности концерту добавит Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под руководством дирижера Сергея Тарарина. 

Александр Малинин – Народный артист России, обладатель именной звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. Малинин награжден Государственным орденом Дружбы, Государственным орденом Почета, отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации, Государственной думы России и других Правительственных Государственных структур. Как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране Александр Малинин был награжден международным призом «The World Music Awards». 

Концерты Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это классика и современное искусство в одночасье, это высочайшее исполнительское мастерство, многогранный талант и следование традициям русской вокальной школы, ведь артист уже на протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся все более проникновенными, глубокими и совершенными. В программе концерта прозвучат как старинные русские романсы, так и любимые аудиторией Александра современные композиции, составляющие основу репертуара артиста: «Гори, гори, моя звезда», «Утро туманное», «Только раз», «Калитка», «Напрасные слова», «Мольба», «Поручик Голицын», «Берега» и многие другие. 

Свой особый дар выразить все нюансы музыкального произведения, раскрыть его глубинный смысл, «пропустив» через себя, прочувствовав сложнейшие переживания, присущие русскому романсу, артист по традиции продемонстрирует 5 июня на сцене Светлановского зала Московского Дома Музыки.

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