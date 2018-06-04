ОПЕК и Россия готовятся к долгосрочному контролю за нефтяными рынками

Саудовская Аравия и Россия, лидеры ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в нефтяной картель, соответственно, намекнули на прошлой неделе, что они уже обсуждали возможность ослабления соглашения об ограничении добычи нефти. Окончательное решение по соглашению будет приниматься 22 июня на летнем саммите ОПЕК.

Цены на нефть упали с более чем трехлетнего максимума на слухах о том, что КСА и Россия могут увеличить добычу на 1 млн б./сутки, чтобы компенсировать резкое падение добычи нефти в Венесуэле и возможную потерю иранской нефти, к которой могут привести американские санкции.

В преддверии саммита ОПЕК слухов вокруг соглашения много. Чаще всего говорят о том что участники соглашения ОПЕК+ намерены выполнять его до конца года, но тем не менее они могут вносить в него изменения, вызванные текущей обстановкой.

Члены ОПЕК несмотря на разногласия исправно выполняют условия соглашения, но сейчас Эр-Рияду, не исключено, придется столкнуться с недовольством коллег, часть которых недовольна тем, что Саудовская Аравия и Россия не предупредили их о своих переговорах по облегчению условий соглашения ОПЕК+. Президент ОАЭ, между тем, подтвердил, что все соглашения картеля будут приниматься «коллективно».

Wall Street Journal пишет, что во главе недовольных в ОПЕК стоят Иран и Кувейт. Они обвиняют КСА в капитуляции перед США и Россией, которые настаивают на снижении цен на «черное золото». Никого не удивило, что группу недовольных членов ОПЕК возглавляет Иран, очень плохие отношения которого с Эр-Риядом ни для кого не секрет, а вот недовольство Кувейта действиями крупнейшего арабского королевства довольно неожиданно. WSJ считает, что Кувейт, который часто играет роль посредника в решении спорных и щекотливых вопросов, опасается возможного разрыва соглашения.

Конечно, не секрет и то, что Эр-Рияд и Москва, выступающие за некоторое увеличение добычи, в отличие от большинства остальных нефтедобывающих стран готовы к этому. Это значит, что опять же в отличие от КСА и России большинство членов ОПЕК не только ничего не получат в случае дальнейшего снижения цен на нефть и увеличения ее добычи, но и потеряют от роста добычи.

Все эти факты дают основания прогнозировать, считает Oil Price, что июньский саммит нефтяников будет сложным и что КСА с Россией приложат все силы, чтобы убедить остальных участников в том, что долгосрочная стабильность на нефтяных рынках лучше краткосрочных выгод в виде высоких цен, хотя сделать это будет нелегко.

«Против этой позиции выступают Иран, Венесуэла, Нигерия, Ливия, Алжир и Ангола»,- объясняет Нордин Айт-Лауссин, министр нефтяной промышленности Алжира в 1991-92 гг.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что Эр-Рияду и Москве все же удастся продавить решение о некотором увеличении добычи нефти.

«Реалии состоят в том,- пояснил агентству Bloomberg Боб Макналли, основатель консалтинговой компании Rapidan Energy Group, ранее работавший советником по нефти в Белом доме,- что страны, имеющие возможность увеличить добычу, увеличат ее, а те, у кого такой возможности нет, будут вынуждены смириться с этим. Если Саудовская Аравия и Россия захотят нарастить добычу, то они нарастят ее. Если же Венесуэла, Иран и другие будут энергично возражать против этого, то в коммюнике по итогам саммита слова об увеличении добычи будут завуалированы и незаметны».

Специалисты также сходятся в том, что увеличение добычи нефти на миллион баррелей в сутки маловероятно и что оно будет значительно меньше. Они также соглашаются, что ободренные успехом соглашения ОПЕК+ члены картеля и не входящие в него страны хотят сохранить контроль над нефтяными рынками и в долгой перспективе. Об этом и о новой эре в международном сотрудничестве в области энергетики, какой мир еще не видел, говорил на прошлой неделе в Азербайджане генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.