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Москва, 05.06.2018

Российские ученые создали уникальный материал

«Expert Online» 2018
  • Российские ученые создали уникальный материал
Мир 24

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и ДВО РАН разработали перспективный тугоплавкий материал с рекордной температурой плавления, пишет РИА новости со ссылкой на сообщение ДВФУ.

Ученые отмечают, что рекордсменом по тугоплавкости сегодня является карбид тантал-гафний Ta4HfC5. Температура его плавления равна 4200 градусов по шкале Кельвина. Выше данного показателя замерить температуру не представляется возможным.

Однако ученые рассчитали, что новый материал, образец которого получен  в экстремальных условиях синтеза смеси порошков карбида и нитрида гафния, имеет теоретически предсказанную температуру на 200 Кельвинов выше.

Как рассказал директор академического департамента ядерных технологий ДВФУ Иван Тананаев, новый материал можно применять в термоядерной энергетике, космическом, ракетном и авиационном производстве. Основная задача на сегодня состоит в оптимизации процесса  и изучении путей «твердофазных превращений, протекающих в ходе синтеза».

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