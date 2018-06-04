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Москва, 04.06.2018

Рост цен на нефть заставляет дорожать бензин в России

«Expert Online» 2018

Цены на бензин и дизтопливо в России растут из-за динамики в сторону увеличения мировых цен на нефть, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия-1».

Чиновник  пояснил, что производство бензина в России становится невыгодным, если цены на нефть на внешних рынках повышаются.

«Для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — на бензин, и мы получили ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Проблемы дефицита бензина нет», — пояснил Козак, который напомнил, что в России далеко не самые высокие цены на бензин в мире.

«В такой же нефтяной стране — Норвегии — в рублевом выражении они в два раза выше, в США, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть», — продолжил вице-премьер.

Напомним, 30 мая Козак провел совещание с крупнейшими  российскими компаниями по добыче и переработке нефти, которые подтвердили намерение выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. В качестве ответного шага, правительство снизило акцизы на бензин и дизтопливо на месяц раньше, чем заявлялось,  с 1 июня 2018 года.

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