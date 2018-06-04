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Москва, 04.06.2018

Сахалин просит у Путина мост на материк

«Expert Online» 2018

Парламент Сахалина принял обращение к президенту России Владимиру Путину и правительству страны с просьбой построить мост между островом и материком, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на спикера областной думы Андрей Хапочкин.

Чиновник сообщил, что многочисленные просьбы сахалинцев к депутатам региона поступают накануне прямой линии с президентом России. Хапочкин подчеркнул, что мост представляет стратегический интерес не только для острова, но и для всей страны. В настоящее время остров Сахалин связывает с материком паромная переправа, которая зависима от островной погоды.

«Паромная переправа ненадежна из-за капризной. А поставки с большой земли пока существенно влияют на работу некоторых отраслей в регионе, в частности сельского хозяйства»,— добавил депутат.

Напомним, «Коммерсант» сообщал ранее, что строительство моста на остров Сахалин может обойтись казне в 3,5 раза  дороже Крымского моста. Предполагаемая стоимость сооружения 540,3 млрд руб. Вопрос о строительстве железнодорожного перехода на Сахалин прорабатывался с 2013 года.

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