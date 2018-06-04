США остались беззащитными перед самолетами палубной авиации России и Китая

Как пишет приложение Российской газеты «Русское оружие», США опрометчиво отказались от использования самолета Grumman F-14 Tomcat после трех десятилетий службы, поскольку не могли себе позволить содержать эти машины, основной миссией которых была защита авианосцев.

Пентагон посчитал, что с развалом СССР миссия F-14 завершена, так как им больше не нужно было отгонять советские бомбардировщики. Самолет чаще использовался в качестве штурмовика.

Однако этот шаг стал причиной проблем, так как место, которое занимал F-14 в палубной авиации США, осталось незаполненным, а Россия и Китай преуспели в создании противокорабельных крылатых ракет.

Как отмечает издание, российские бомбардировщики, бездействовавшие после развала СССР, вернулись на маршруты боевого патрулирования. Помимо этого в России и Китае появились самолеты-невидимки, вооруженные крылатыми ракетами, некоторые из которых могут летать очень высоко. F-14 Tomcat могли бы использоваться для нейтрализации этих угроз.

В этой связи, к настоящему моменту ВМС США находятся в поиске машины, которая бы заменила F-14 по скорости и дальности полетов. Однако на этом сходства, вероятно, закончатся, ведь Tomcat был устаревшим и ненадежным самолетом. Новые разработки помогут заполнить некоторые пробелы, оставшиеся в структуре авиакрыльев ВМС США после списания F-14 Tomcat.