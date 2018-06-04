Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 04.06.2018

Украинские силовики четыре раза нарушили режим тишины в ЛНР

«Expert Online» 2018

Четыре раза за сутки украинские силовики нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР 4 июня.

«За минувшие сутки, 3 июня, украинские силовики обстреливали позиции бойцов  ЛНР 4 раза. Всего на территорию Республики было выпущено около 70 снарядов, гранат и мин», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Киев обстрелял пгт Калиново, села Пришиб, Лозовое и Калиновка. Украинские военнослужащие стреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. При обстреле ВСУ применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. По счастливой случайности во время обстрела никто не пострадал.

Как напоминает ИА REGNUM, 30 марта 2018 года ДНР и ЛНР подписали с  Украиной соглашение о «пасхальном» перемирии. При этом украинские вооруженные силы продолжают обстрелы  населенных пунктов Донбасса. В результате каждого нападения ВСУ гибнут мирные жители, разрушается инфраструктура.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара становится опасным
      Курс доллара становится опасным
    2. Курс доллара: рублю готовят разворот
      Курс доллара: рублю готовят разворот
    3. Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать
      Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать