Украинские силовики четыре раза нарушили режим тишины в ЛНР

Четыре раза за сутки украинские силовики нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР 4 июня.

«За минувшие сутки, 3 июня, украинские силовики обстреливали позиции бойцов ЛНР 4 раза. Всего на территорию Республики было выпущено около 70 снарядов, гранат и мин», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Киев обстрелял пгт Калиново, села Пришиб, Лозовое и Калиновка. Украинские военнослужащие стреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. При обстреле ВСУ применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. По счастливой случайности во время обстрела никто не пострадал.

Как напоминает ИА REGNUM, 30 марта 2018 года ДНР и ЛНР подписали с Украиной соглашение о «пасхальном» перемирии. При этом украинские вооруженные силы продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса. В результате каждого нападения ВСУ гибнут мирные жители, разрушается инфраструктура.