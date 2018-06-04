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Москва, 04.06.2018

В Красноярске задержаны вербовщики террористов для Сирии

«Expert Online» 2018

Одиннадцать участников религиозной ячейки, которые вербовали в международные террористические организации, задержаны в Красноярске. Преступники также организовали канал по переправке новых боевиков в террористические группы Сирии и Афганистана. Об этом сообщает управление ФСБ по Красноярскому краю, где уточняют, что лидер ячейки держал прямой контакт по телефону с членами международной террористической организации за рубежом. Он вербовал своих соотечественников, работавших в регионе, в ряды боевиков и помогал в их переправке на территории, которые контролируют  международные террористические организации.

Как сообщается, вербовка происходила при помощи видеороликов одного из исламских религиозных проповедников в местах общественного питания и проживания. При обысках у них обнаружили и изъяли запрещенную религиозную литературу.

Напомним, в мае текущего года ФСБ РФ также открыло уголовное дело в отношении двоих вербовщиков в террористические организации по статье «содействие террористической деятельности».

 

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