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Москва, 05.06.2018

Стало известно, где и когда Владимир Путин встретится с Ким Чен Ыном

«Expert Online» 2018
  • Стало известно, где и когда Владимир Путин встретится с Ким Чен Ыном
СМИ Южной Кореи

Встреча северокорейского лидер Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина может состоятся уже в сентябре этого года, передает «Интерфакс».

Приглашение российского главы государства руководителю КНДР на Восточный экономический форум во Владивосток передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе недавнего визита в Пхеньян

«Глава МИДа РФ Сеогей Лавров действительно передал послание президента Путина товарищу Ким Чен Ыну, в том числе, приглашение посетить нашу страну с официальным визитом»,— ссылается издание на выступление вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова на встрече с делегацией КНДР.

То, что приглашение о встрече действительно было передано Ким Чен Ыну подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который добавил, что встреча на высшем уровне во Владивостоке это один из возможных вариантов встречи лидеров двух государств.

Напомним, 31 мая Сергей Лавров посетил КНДР с визитом, где провел переговоры с главой государства. Обсуждалась, в том числе, ядерная программа КНДР, которую намерен вынести на повестку дня и президент США Дональд Трамп на возможном саммите с с Ким Чен Ыном планирует 12 июня в Сингапуре.

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