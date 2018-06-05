Банкам разрешили блокировать карты

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении инициированный Кабмином РФ закон, направленный на противодействие хищению денежных средств при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Таким образом, в случае так называемой «сомнительной» транзакции банк должен будет связаться с владельцем счёта, а если он не выйдет на связь, то приостановить или заблокировать не более чем на два дня совершение операции и электронное средство платежа, в том числе банковскую карту, передаёт «Газета.Ru».

Предполагается, что в течение этого срока банк сможет получить подтверждение операции. При этом если владелец счёта не выйдет на связь, банк всё равно проведет операцию. А блокировать переводы будет, если увидит «признаки совершения денежного перевода без согласия плательщика». Определять их должен будет Центробанк.

Новый закон также даст возможность юридическим лицам при проведении сомнительной транзакции обратиться в банк и попросить его незамедлительно связаться с банком-получателем средств юрлица.

Если получатель денежных средств не сможет предоставить документы, подтверждающие право на переведенные средства, то деньги будут отправлены обратно юрлицу.

Предположительно, новый закон вступит в силу со второй половины 2018 года.