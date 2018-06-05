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Москва, 05.06.2018

Белоруссия увеличила закупки нефти у России

«Expert Online» 2018

По итогам первых пяти месяцев 2018 года экспорт нефти из России в  Белоруссию вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса уточняет, что Минск купил у России в январе — мае 7,526 млн тонн «черного золота». Из данных объемов в мае было  куплено 1,543 млн тонн, передает БелаПАН.

Таким образом, 99,5% поставок нефти из РФ в страны ближнего зарубежья приходится на долю Белоруссии.  Помимо этого российскую нефть закупает Узбекистан. Экспорт в эту страну составил  36 тыс тонн за первые пять месяцев 2018 года.  Также сообщается, что до конца июня в Белоруссию должно прийти еще 4,5 млн тонн нефти, а график за январь-март был полностью выполнен. При этом транзит нефти из России по территории Белоруссии вырос с 140,5 тыс тонн в апреле до 677,4 тыс. тонн в мае.

Напомним, в апреле 2017 года Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию после нефтегазового конфликта между Минском и Москвой  в объеме 24 млн тонн в год, который был утвержден действующим на тот момент соглашением.

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