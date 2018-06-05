Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 05.06.2018

Дни игр сборной России на ЧМ‐2018 могут сделать выходными

«Expert Online» 2018

Игорь Лебедев – вице-спикер нижней палаты российского парламента – предложил сделать выходными дни матчей национальной сборной на ЧМ-2018 по футболу.

По его мнению, грядущее соревнование является грандиозным не только в спортивном, но и в политическом смысле.

«Впервые чемпионат мира проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру», – написал депутат своём микроблоге в Twitter.

Поэтому он планирует сделать обращение в адрес комитета Госдумы по труду и социальной политике с просьбой, чтобы комитет выступил с подобной инициативой или как-то поставил этот вопрос.

В свою очередь Дмитрий Свищев – член комитета по физической культуре и спорту нижней Госдумы РФ – выступил с инициативой сократить рабочий день госслужащим в дни матчей сборной России на чемпионате мира.

При этом он напомнил, что поединки нашей команды с Саудовской Аравией и Уругваем начнуться в 18:00 мск и 17:00 мск соответственно, с Египтом — в 21:00 мск.

«Я думаю, служащих европейской части России можно и даже нужно отпустить на первые две игры с работы пораньше хотя бы на два часа, чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к их просмотру», – цитирует парламентария РИА Новости.

Кроме того, Свищев подчеркнул, что с учётом часовых поясов в стране главные матчи для болельщиков российской сборной придутся на ночное время.

«Поэтому работодатели могли бы позаботиться о здоровье подчинённых и, к примеру, разрешить в такие дни прийти на работу позже», – резюмировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что МИД Бельгии предупредил своих футбольных болельщиков, которые отправляются на ЧМ-2018, о чём нельзя говорить в России.

Наша справка

ЧМ-2018 по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Саудовской Аравии (матч пройдет 14 июня в «Лужниках»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара становится опасным
      Курс доллара становится опасным
    2. Курс доллара: рублю готовят разворот
      Курс доллара: рублю готовят разворот
    3. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным