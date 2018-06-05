Facebook обвинили в поддержке нацизма после удаления материала о событиях Второй мировой войны

Как сообщает министерство юстиции Греции, глава ведомства Ставрос Контонис обвинил Facebook в поддержке нацизма после удаления 2 июня комментария греческого журналиста Никоса Бойопулоса, который напомнил о событиях Второй мировой войны.

Сообщается, что Facebook удалил статью и заблокировал на сутки страницу журналиста, который рассказал о резне в деревне Канданос на Крите во время немецкой оккупации, передает РИА новости.

В частности, Бойопулос рассказал в соцсети, что в июне 1941 года за сопротивление оккупантам были расстреляны 180 жителей деревни, а их дома сожжены. Деревня Канданос была объявлена мертвой зоной, ее запретили восстанавливать. Журналист в свое сообщении рассказал, что идеи национал-социализма в Греции сегодня пытается возродить ультраправая партия «Золотая заря».

В этой связи глава Минюста Греции Контонис, выступая на заседании Совета министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое сейчас проходит в Люксембурге, заявил о неприемлемости введения цензуры со стороны Facebook, когда речь идет о зверствах нацистов и возрождении их идей в идеологии партии «Золотая заря».

Председатель Совета министров, европейский комиссар Джулиан Кинг поддержал коллегу, назвав произошедшее «серьезным инцидентом», назначив расследование.

Напомним, в ноябре 2017 года соцсеть дважды заблокировала аккаунт журналиста ВГТРК Андрея Медведева за пост о зверствах нацистов на оккупированных территориях бывшего СССР. Сообщения журналиста были оставлены по следам выступления в бундестаге ямальского школьника Николая Десятниченко.