Флот Украины близок к «точке невозврата»

По сообщению командующего ВМС Украины вице-адмирала Игоря Воронченко, бюджет страны не располагает средствами на модернизацию флота. В частности правительство отказалось выделить деньги на строительство корвета серии «Владимир Великий». Как заявил военный в эфире Інше.ТВ, если ничего не изменить в данном вопросе стране грозит «точка невозврата».

Как сообщается, на строительство корабля планировалось выделить 1,3 миллиарда гривен, что пересчете равно 51 миллиону долларов.

«Вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Проходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих», — рассказал Воронченко, который уже направил запрос президенту и депутатам страны. По сообщению главкома, власть пытается найти средства на флот в размере 1 миллиард 361 миллион гривен.

«Если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем», - заявил военный, который напомнил, что в военном судостроении сегодня занято около 9 тысяч украинцев.

Также Воронченко переживает за зарубежных партнеров, которые ждут от Киева «зеленый свет для того, чтобы Киев продолжил финансирование проектов».

Отмечается, что строительство первого корабля проекта началось еще в 2011 году, далее сроки сдвигались и строительство должно было завершиться в 2017 году. В прошлом году сообщалось, что спуск корабля на воду должен произойти в 2022 году.