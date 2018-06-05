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Москва, 05.06.2018

Казахстан планирует ввести запрет на ввоз бензина из России

«Expert Online» 2018

Уже в этом месяце Казахстан может ввести запрет на ввоз бензина из России, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов.

По словам министр энергетики республики Каната Бозумбаева, запрет, который будет действовать 3 месяца, поможет также развивать экспорт своего топлива, передаёт РИА Новости.

Сейчас проект приказа о временном запрете на ввоз бензина из РФ находится на публичном обсуждении у министра энергетики Казахстана. Отмечается, что проектом приказа предписано проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

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