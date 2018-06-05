Классические костюмы для национальной мужской сборной команды России по футболу разработал итальянский бренд BIKKEMBERGS, принадлежащий компании Levitas S.p.A., которая является партнером Российского футбольного союза в соответствующей товарной категории.

На официальных мероприятиях c участием вышеупомянутой сборной команды России, проходящих в период проведения финальной стадии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, входящие в ее состав спортсмены и представители тренерского штаба будут одеты в костюмы BIKKEMBERGS, разработанные по индивидуальным меркам. Все просто и элегантно: приталенный пиджак на три пуговицы, зауженные брюки с комфортной посадкой, белоснежная хлопковая рубашка и галстук с логотипом бренда. Завершают образ классические дерби из мягкой телячьей кожи и ремень.

Основатель бренда известен как один из участников «Антверпенской шестерки», бельгийских модельеров – авангардистов, выпускников Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Дирк Биккембергс создавал провокационные, новаторские и энергичные коллекции, посвящая их современному мужчине, - сильному, здоровому, мужественному.

Под его руководством бренд проводил модные показы на футбольных стадионах в Милане и Барселоне. Dirk Bikkembergs был официальным дизайнером ведущей итальянской футбольной команды «Интер», сотрудничал с испанской «Малагой» и словенской национальной сборной.

В 2016 году на пост креативного директора был назначен британец Ли Вуд, выпускник Беркширского колледжа искусства и дизайна. В 1998 году Ли переехал в Милан и стал частью творческой команды модного дома Versace, где в течение 16 лет работал бок о бок с Донателлой Версаче. Талантливый дизайнер с достоинством продолжает наследие престижного бренда Dirk Bikkembergs, возобновляет коммуникацию между элитарной модой и вселенной футбола.

«Мы рады возможности поддержать сборную России по футболу в финальной стадии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» - Дарио Предонцан (Исполнительный директор Levitas S.p.a.)

«Мы создали костюмы для современных атлетов – футболистов. И счастливы воссоединиться с миром спорта» - Ли Вуд (креативный директор Dirk Bikkembergs)