Мировые цены на нефть растут

Цены на нефть Brent и WTI пошли вверх, свидетельствуют данные торгов.

Так, североморская нефтяная смесь марки Brent по фьючерсам на август на момент 08.42 по московскому времени выросла в цене на 0,21%, достигнув показателя в 75,45 доллара за баррель.

Нефть WTI по июльским фьючерсам прибавила к цене 0,43%. Стоимость этой марки черного золота по состоянию на 08.44 по московскому времени, достигнув 65,03 доллара за баррель.

Ранее в компании «Роснефть» заявили, что причиной возможного роста цен на "черное золото" могла стать отмена экспортных пошлин. Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал рост цен на нефть причиной подорожания бензина в России.