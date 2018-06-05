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Москва, 05.06.2018

Мировые цены на нефть растут

«Expert Online» 2018

Цены на нефть Brent и WTI пошли вверх, свидетельствуют данные торгов.

Так, североморская нефтяная смесь марки Brent по фьючерсам на август на момент 08.42 по московскому времени выросла в цене на 0,21%, достигнув показателя  в 75,45 доллара за баррель.

Нефть WTI по июльским  фьючерсам прибавила к цене 0,43%. Стоимость этой  марки черного золота по состоянию на 08.44 по московскому времени, достигнув 65,03 доллара за баррель.

Ранее в компании «Роснефть» заявили, что  причиной возможного роста цен на "черное золото" могла стать отмена экспортных пошлин. Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал рост цен на нефть причиной подорожания бензина в России.

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