Могут ли быстрые платежи стать почти бесплатными

Быстро дешево не бывает?

«Система быстрых платежей» для частных лиц, над которой работает ЦБ РФ, может предоставить другим российским финансовым институтам реальный шанс конкурировать со Сбербанком, пишет портал finanz.ru со ссылкой на Bloomberg. Развитием проект занимается Национальная система платежных карт — операционный и клиринговый центр, созданный ЦБ в 2014 году для обеспечения независимости платежей россиян от Visa и Mastercard, ранее остановивших обслуживание своих карт из-за санкций.

Проект с рабочим названием «Система быстрых платежей» может заработать уже в следующем году и будет конкурировать с онлайн-сервисом Сбербанка, дав возможность клиентам всех финансовых организаций переводить деньги оперативно и почти бесплатно. «Это то, чего я пытался добиться много лет, но без участия Центробанка не получалось», — приводит издание слова главы Тинькофф Банк Оливера Хьюза, сказанные в рамках презентации проекта «Система быстрых платежей».

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в интервью Bloomberg TV: «У нас есть проблема концентрации в банковской системе, И даже проблема не в том, что у нас большая доля пяти банков. У нас, например, доля пяти банков меньше, чем во многих странах. Но у нас один банк очень крупный и остальные гораздо меньше».

«Все это прошлый век»

В то же время, по мнению руководителя практики Финтех компании O2 Consulting Дарьи Носовой, речь не идет о каком-либо плане действий против позиций Сбербанка. По ее словам, создание глобальной платформы быстрых платежей еще в начале этого года заявлялось регулятором в качестве важной цели в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018 – 2020 годов». Этот документ напрямую связан с госпрограммой развития цифровой экономики России и фокусируется на развитии новейших технологий на финансовом рынке.

ЦБ обозначил и цели, продолжает эксперт: содействие конкуренции, повышение доступности и качества финансовых услуг. Очевидно, что развитие конкуренции — благая цель, и это подразумевает хотя бы относительно равные возможности для игроков финсектора в продвижении своих услуг на рынке. При наличии такого гиганта как Сбербанк (а он, кстати, весьма эффективен), который исторически занимает огромную долю рынка, эта инициатива регулятора скорее поможет гармонично развиваться розничному платежному пространству в России.

Система быстрых платежей должна позволить потребителям делать моментальные платежи без привязки к карте или банку и использовать при этом простые идентификаторы (например, номер мобильного). Громоздкие реквизиты, долгие денежные переводы тарифы — всё это прошлый век, а привязка к одному банку и высокие тарифы не отвечают современным потребностям, заключает Дарья Носова.

Немалый процент

«Я не думаю, — соглашается и генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, — что ЦБ в принципе собирается бороться с близким к доминирующему положением Сбера на рынке денежных переводов. Это в общем-то бессмысленно». На 1 января 2018 года (наиболее актуальная статистика ЦБ) количество эмитированных российскими банками карт, включая дебетовые и кредитные, оценивалось в 271 млн, при этом каждая третья выпущенная карта — это карта Сбербанка.

Почему так? Во-первых, объясняет аналитик, Сбербанк является абсолютным лидером по объему выпускаемых «зарплатных» карточек. Во-вторых, именно Сбербанк обслуживает банковские карты львиной доли бюджетников, а также пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан, получающих социальные пособия и выплаты от государства. В-третьих, Сбербанк несет на себе важнейшую социальную функцию — предоставления банковских услуг в регионах. В небольших населенных пунктах проникновение банковских услуг близко к нулю и единственным его конкурентом является Почта России, не так давно совместно с ВТБ начавшая осваивать новый для себя рынок.

Тут надо отметить, что эту социальную и собственно финансовую функцию могла бы выполнять система региональных банков, если бы они пользовались поддержкой, укреплялись и росли. Но в существующих регуляторных и экономических условиях их число и возможности, напротив, сокращаются.

В свою очередь, Александр Шустов отмечает доминирующее положение Сбербанка на рынке переводов и связывает его с тем, что количество клиентов Сбера, если судить по числу эмитированных банковских карт, примерно равно количеству россиян, которые в принципе используют безналичную оплату товаров и услуг, мобильный банкинг и онлайн-сервисы. Не говоря уже о миллионах россиян, которые по старинке для осуществления банковского перевода приходят в отделения Сбера с паспортом и наличными средствами.

Можно ли в таких условиях бороться со Сбером, вопрос не совсем уместный, куда более уместен вопрос — а стоит ли? — считает Александр Шустов. То, что сейчас предлагает ЦБ, не похоже на борьбу с занимающим доминирующее положение на рынке денежных переводов участником банковской системы. Скорее это похоже на очередную попытку продвинуть НСПК, на основе которой планируется создать систему переводов. НСПК, созданная в качестве альтернативы Visa и MasterCard до сих пор развивается за счет использования административного ресурса, говорит он.

По закону пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений с 1 июля 2018 года должны быть переведены на карты «Мир». По данным НСПК сейчас на руках у населения их более 31 млн штук. При этом все бюджетники и госслужащие свои карты уже получили. Как указывает Александр Шустов, это значит, что НСПК может замедлить свое развитие, так и не выйдя на один уровень с конкурентами. Очевидно, что сейчас новый толчок к развитию НСПК предполагается за счет функции беспроцентных денежных переводов. С учетом того, что без клиентов Сбера создание такой платежной системы в общем-то не имеет смысла, по сути изменится мало что для крупнейшего участника банковской системы, считает он.

Тем не менее, надо заметить, что если у Национальной платежной системы комиссия за перевод будет существенно меньше 1 процента, который сейчас платят, например, клиенты сервиса «Сбербанк-онлайн» при переводе средств клиенту этого же банка в другой город, то конкурентоспособность такого сервиса представляется вполне реальной. Во всяком случае, это придется учитывать, определяя комиссию во всех существующих банках и системах, ни на кого конкретно не показывая пальцем.