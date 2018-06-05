Почему аддитивное производство перевернет целые отрасли?

Аддитивное производство меняет весь мир. Оно способствует преобразованию способов проектирования и изготовления изделий. Это совершенно новые возможности для производства изделий.

Рассмотрим, как можно обеспечить инновационность и быстрый выход на рынок на примере ракетного двигателя. Принципы проектирования ракетных двигателей уже много десятилетий остаются неизменными. Камера сгорания изготавливается из двух типов материалов. Ее технология изготовления весьма сложна, а сроки производства могут достигать шести месяцев, при этом с момента начала процесса у инженеров нет возможности вносить изменения в конструкцию.

предоставлено пресс-службой

Siemens PLM Software сотрудничает с такими компаниями, как SpaceX и Virgin Galactic. Обе приобрели гибридные станки производства, позволяющие изготовить камеру сгорания из металлического порошка двух видов. Деталь производится на одном станке всего за несколько дней или недель, а не месяцев. Новая технология меняет всю отрасль и ускоряет разработку инноваций на порядок. Она способствует снижению себестоимости и позволяет получать детали, состоящие из различных материалов. Внедрение революционной технологии дает компаниям возможность полностью контролировать производственный процесс.

Еще один пример применения технологий аддитивного производства – “напечатанный автомобиль” компании Local Motors, впервые представленный на Международной выставке машиностроительных технологий в Чикаго еще в 2014 году. Бизнес-модель компании предусматривает производство на микрофабрике порядка 2000 автомобилей в год. Покупатель может выбрать и заказать автомобиль в уникальном исполнении – и забрать его практически на следующий день. Шасси печатается из углеволокна на станке для трехмерной печати. Звучит безумно? С точки зрения бизнеса, это абсолютно новая производственная технология, и ее уже используют крупнейшие автопроизводители.

предоставлено пресс-службой

Аддитивное производство относится к революционным технологиям. Они экспоненциально изменяют характеристики изделий: их массу, параметры качества и способы распространения. Дело не в том, что теперь можно быстро напечатать игрушку, уникальный подарок или запасные части для вашей газонокосилки. Важнее, что эти технологии ведут к перевороту в проектировании, изготовлении и поставке изделий. Они влияют на весь жизненный цикл продукта, который заботит руководителей бизнеса.

Как аддитивное производство изменяет мир?

Необходимость печати деталей по запросу – существенный фактор, способствующий внедрению аддитивных технологий, особенно в производстве запасных частей. Если вам необходимо срочно заменить вышедшую из строя деталь, но при этом у вас нет возможности держать целый склад дорогостоящих запчастей, то наилучшим вариантом становится аддитивный технологический процесс. Детали печатаются по мере необходимости – в любое время и в любом месте.

Такой подход позволяет учитывать уникальные потребности потребителя и обеспечивает быстрые поставки запчастей в любой момент эксплуатации изделия. Новая технология упрощает производственные процессы, а также дает возможность изготавливать детали на собственных заводах, а не у сторонних поставщиков, что гарантирует строгий контроль качества и пропадает необходимость держать складские запасы.

Почему предприятия интересуются аддитивным производством?

По оценке аналитической компании Gartner, мировые поставки 3D-принтеров в 2016 году превысили 490 тыс. шт. И независимые поставщики, и крупные компании создают новые материалы – как пластмассы, так и металлы.

Очевидна необходимость альтернативных способов изготовления деталей. Предприятия стремятся повысить качество и снизить себестоимость, а также обеспечить возможность изготовления деталей в нужное время в нужном месте. Снижение затрат на производство и поставки продукции играет колоссальную роль для будущего производственных компаний. Аддитивные технологии открывают новые возможности для сокращения сроков поставки и обеспечения складских запасов.

Новая революционная технология производства дает возможность выпускать изделия, о которых прежде можно было только мечтать. Аддитивное производство полностью преобразует машиностроительную отрасль и позволяет внедрять самые смелые инновации, выводящие продукцию на принципиально новый уровень.

С помощью каких инструментов аддитивные технологии преобразуют проектирование и производство?

Аддитивное производство не творит чудеса само по себе. Его поддержка требует специальных программных приложений и функций. Главные конкурентные преимущества решений Siemens PLM Software отлично проявляются в сфере аддитивного производства. Например, ассоциативность конструкторской, расчетной и технологической моделей становится крайне важной при организации взаимодействия между CAE- и CAM-системами. CAE-технология Siemens - основное конкурентное преимущество всего сквозного процесса подготовки производства, а богатый опыт в области гибридных процессов помогает глубже понимать технологии 3D-печати.

предоставлено пресс-службой

Благодаря доминирующему положению системы Teamcenter на рынке Siemens создаёт управляемую информационную среду для аддитивного производства. Интеграция с технологическим оборудованием, обеспечиваемая MES и MOM-системами, позволяет осуществлять переход от опытных образцов серийному выпуску.

У аддитивных технологий огромный инновационный потенциал. С их помощью заказчики компании Siemens PLM Software смогут быстрее и дешевле выпускать отличные изделия, создавать инновации и обеспечивать конкурентные преимущества.

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