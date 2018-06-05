Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 06.06.2018

Правозащитники обвинили США в военных преступлениях

«Expert Online» 2018

Правозащитники международной организации Amnesty International обвинили США и возглавляемую ими международную коалицию в убийстве сотен мирных жителей в сирийской в Ракки в 2017 году.

В результате атак альянса ранения получили или погибли тысячи мирных жителей. По словам правозащитников, цифры, предоставляемые коалицией, не выдерживают критики, а масштабы разрушений в городе сопоставимы с серьёзными военными действиями, а не избирательными ударами, передаёт CNN.

При этом правозащитники в своих заявлениях основываются на беседах с местными жителями. В частности, речь идёт четырёх семьях, у которых погибли 90 родственников и соседей. В документе подчёркивается, что это лишь малая часть картины и международное гуманитарное право в ходе атак нарушалось множество раз.

«Ошибки должны быть признаны, их причины проанализированы, из произошедшего должны быть извлечены уроки», — говорится в отчёте Amnesty International.

Правозащитники также напомнили, что в настоящее время в отношении действий коалиции не ведётся ни одного расследования, и призывают начать дело о нарушении международного права и убийстве мирных жителей.

Кроме того, они призывают выплатить всем пострадавшим компенсации.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара становится опасным
      Курс доллара становится опасным
    2. Курс доллара: рублю готовят разворот
      Курс доллара: рублю готовят разворот
    3. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным