Правозащитники обвинили США в военных преступлениях

Правозащитники международной организации Amnesty International обвинили США и возглавляемую ими международную коалицию в убийстве сотен мирных жителей в сирийской в Ракки в 2017 году.

В результате атак альянса ранения получили или погибли тысячи мирных жителей. По словам правозащитников, цифры, предоставляемые коалицией, не выдерживают критики, а масштабы разрушений в городе сопоставимы с серьёзными военными действиями, а не избирательными ударами, передаёт CNN.

При этом правозащитники в своих заявлениях основываются на беседах с местными жителями. В частности, речь идёт четырёх семьях, у которых погибли 90 родственников и соседей. В документе подчёркивается, что это лишь малая часть картины и международное гуманитарное право в ходе атак нарушалось множество раз.

«Ошибки должны быть признаны, их причины проанализированы, из произошедшего должны быть извлечены уроки», — говорится в отчёте Amnesty International.

Правозащитники также напомнили, что в настоящее время в отношении действий коалиции не ведётся ни одного расследования, и призывают начать дело о нарушении международного права и убийстве мирных жителей.

Кроме того, они призывают выплатить всем пострадавшим компенсации.