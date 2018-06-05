Путин рассказал о позиции Австрии по «Северному потоку-2»

Глава российского государства Владимир Путин рассказал журналистам о позиции Австрии по строительству проекта «Северный поток-2».

По его словам, Австрия поддерживает российские планы по увеличению поставок газа в Европу именно через «Северный поток-2».

Об этом президент РФ заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом, передаёт пресс-служба Кремля.

При этом глава РФ подчеркнул, что сейчас Австрия является одним из ключевых узлов транспортировки российского газа в Западную Европу.

«Эта страна играет важную роль в обеспечении энергобезопасности всего европейского континента. Поэтому российские планы по увеличению поставок газа европейским потребителям, в том числе в рамках проекта «Северный поток-2», других энергетических и инфраструктурных проектов, пользуются поддержкой австрийских партнеров», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-брифинге в Киеве поставил Киев на место в споре по «Северному потоку-2».