Названы регионы России с худшей экологической обстановкой

Общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2018 года, сообщает сайт группы.

Регионом с худшей экологической обстановкой признана Свердловская область, которая заняла последнее 85 место рейтинга. На втором месте прошлогодний лидер экологического антирейтинга Челябинская область. Замыкает тройку Подмосковье, которое оказалась на 83 месте по уровню экологического благоприятствования из-за проблем со свалками.

На первом месте рейтинга - Тамбовская область, которая признана самым благополучным регионом с точки зрения экологии. В первую десятку также вошли Республика Алтай, Алтайский Край, Курская, Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашия и Республика Коми.

Как пояснили в «Зеленом патруле» вскоре Алтай сможет возглавить экологический рейтинг, благодаря большому вниманию, которое уделяет правительство края экологии. На место в десятке лучших могут претендовать также Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Отмечается, что рейтинг по состоянию экологии российских регионов составляется с 2007 года. Данные специалисты публикуют четыре раза в год.