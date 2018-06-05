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Москва, 05.06.2018

США намерены «демонстративно» проучить Китай

«Expert Online» 2018

Соединенные Штаты намерены направить свой авианосец через Тайваньский пролив и тем самым проучить Китай за учения в районе спорных островов в Южно-Китайском море, против которых выступают США. В Вашингтоне убеждены, что акция должна носить демонстративный характер, передает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что ранее в администрации США уже рассматривали варианты по отправке через Тайваньский пролив авианосца или другого тяжелого корабля, однако, Вашингтон побоялся негативной реакции со стороны Китая виде «аргументированного» ответа на провокацию.

Напомним, в 2007 году в период президентства Джорджа Буша — младшего была проведена подобная операция, которая прошла относительно  безобидно. Утверждать, что спустя десять лет Китай не сможет ничего противопоставить заходу американских военных кораблей в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море, в Вашингтоне не берутся.

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