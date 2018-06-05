США попросили ОПЕК увеличить добычу нефти

Правительство США обратилось к Саудовской Аравии и некоторым другим члена ОПЕК увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в день.

Просьба американских властей последовала после того, как розничные цены на бензин в США выросли до самых высоких показателей за последние 3 года, а также после заявления американского лидера Дональда Трампа об искусственно завышенных ценах на нефть, передаёт Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Пока журналисты агентства не уточняют, как именно правительство передало свою просьбу.

Ранее сообщалось, что 5 июня цены на «чёрно золото» эталонных марок пошли вверх. Так, североморская нефтяная смесь марки Brent на утренних торгах Лондонской биржи достигнула показателя в 75,45 долл. за баррель. Нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже торговалась по 65,03 долл. за баррель.

Однако по состоянию на 15:09 мск стоимость контрактов на Brent упала сразу на 1,83% – до 73,91 долл. за баррель. Таким образом, «чёрное золото» этой марки опустилась ниже отметки в 74 долл. впервые с 8 мая. При этом стоимость фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,69% – до 64,30 долл. за баррель.