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Москва, 05.06.2018

США продлили срок сделок с En+ до 23 октября

«Expert Online» 2018

Как сообщает министерство финансов США, Вашингтон продлевает срок завершения сделок с группой En+ и компанией «Евросибэнерго» до 23 октября текущего года. Предыдущий срок, до которого  инвесторам США было разрешено проводить сделки с этими двумя компаниями, ограничивался 5 июня.

До этого аналогичные лицензии были выпущены в отношении UC Rusal и группы ГАЗ. Срок завершения сделок с обеими компаниями для американских и иностранных инвесторов также был продлен до 23 октября текущего года. Ранее Минфин США пообещал снять санкции с компаний Олега Дерипаски, если бизнесмен откажется от контроля над ними.

Напомним, 6 апреля Минфин США выпустил санкционный список, в который попали ряд бизнесменов России и подконтрольные им компании. Инвесторам и гражданам США запретили в этой связи проводить с данными российскими компаниями сделки.

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