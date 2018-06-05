СМИ рассказали об «ужасном» разговоре Трампа с Макроном

Телефонный разговор, который состоялся между президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции на прошлой неделе, был крайне нелицеприятным и проходил в жестком ключе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Макрон в жесткой манере пытался переубедить Трампа по вопросам торговых тарифов и миграционной политики. Однако ему это не удалось.

«Это было ужасно и очень плохо. Макрон решил, что его доверительные отношения с президентом США позволяют ему высказывать своё мнение. Но Дональд Трамп не признает никакой критики», — отметил источник CNN.

Он также добавил, что президент Франции выразил сожаление о принятом Трампом решении ввести пошлины на металлургическую продукцию для ЕС.

«Я человек прямой! Всегда своё мнение высказываю напрямую собеседнику, а не через прессу. Решение Трампа противозаконно и ошибочно. Оно создаёт в мировой торговле дисбаланс», — заявил Макрон после беседы с президентом США.

В понедельник Трампа ожидал похожий телефонный разговор с премьер-министром Британии Терезой Мэй.

Тема беседы всё та же — торговые пошлины. Мэй более мягко, но не менее настойчиво, чем Макрон, высказала своё недовольство торговой политикой Вашингтона.

«Считаю, что решение о введении пошлин для Евросоюза неоправданно. Я очень разочарована вашим решением. Мы союзники и между нашими государствами торговля должна быть открытой и справедливой», — сказала Мэй в ходе телефонного разговора с Трампом.

Трамп, по информации Белого дома, лишь подчеркнул, что нужно как можно быстрее восстановить торговый баланс с Евросоюзом.

США ввели торговые пошлины на сталь и алюминий для Европейского союза, Канады и Мексики с первого июня.