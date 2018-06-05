В Кремле объяснили, почему Путин передвигается в Вене на Mercedes

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РВ Владимира Путина – рассказал журналистам, почему российский лидер передвигается по столице Австрии Вене автомобиле на Mercedes, а не на лимузине проекта «Кортеж».

По словам представителя Кремля, в президентском гараже пока мало российских лимузинов для того, чтобы использовать их и внутри страны, и за рубежом, передаёт агентство «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что 5 июня Владимир Путин прибыл в Вену с официальным визитом, в ходе которого он встретится с федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Ожидается, что стороны обсудят двусторонние экономические и культурные связи, урегулирование конфликтов на юго-востоке Украины и в Сирии, а также строительство «Северного потока -2.