В России отменят военные кафедры при вузах

Минобороны РФ предлагает заменить военные кафедры при вузах едиными военными учебными центрами.

Соответствующий законопроект внесён в нижнюю палату российского парламента и опубликован на сайте Кабмина.

Как отмечается в документе, новый закон призван повысить эффективность подготовки военных кадров при вузах и управления процессом обучения студентов.

При этом отмечается, что создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.

Ранее сообщалось, что 30 мая законопроект был рассмотрен и одобрен в ходе заседания правительства.

Напомним, сейчас военная подготовка студентов в России проводится по нескольким направлениям. Действуют учебные военные центры по подготовке кадровых офицеров для контрактной службы, программы обучения на офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса, а также ведётся обучение на военных кафедрах.