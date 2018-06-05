Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 05.06.2018

В России отменят военные кафедры при вузах

«Expert Online» 2018

Минобороны РФ предлагает заменить военные кафедры при вузах едиными военными учебными центрами.

Соответствующий законопроект внесён в нижнюю палату российского парламента и опубликован на сайте Кабмина.

Как отмечается в документе, новый закон призван повысить эффективность подготовки военных кадров при вузах и управления процессом обучения студентов.

При этом отмечается, что создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.

Ранее сообщалось, что 30 мая законопроект был рассмотрен и одобрен в ходе заседания правительства.

Напомним, сейчас военная подготовка студентов в России проводится по нескольким направлениям. Действуют учебные военные центры по подготовке кадровых офицеров для контрактной службы, программы обучения на офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса, а также ведётся обучение на военных кафедрах.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара становится опасным
      Курс доллара становится опасным
    2. Курс доллара: рублю готовят разворот
      Курс доллара: рублю готовят разворот
    3. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным