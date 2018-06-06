«Аэрофлот» приглашает на работу военных летчиков

«Аэрофлот» объявил о приглашении на работу военных летчиков Министерства обороны, которых авиакомпания намерена переквалифицировать для работы на самолетах Airbus А320, Boeing 737 и Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100). Об этом сообщает раздел «Вакансии» сайта компании.

Также на работу в авиакомпанию приглашаются командиры воздушных судов и вторые пилоты. На должность командира судна рассматриваются пилоты с налетом не менее 3 тыс. часов. Уровень предлагаемой зарплаты 650 тыс. руб. в месяц.

Как сообщил РБК представитель «Аэрофлота», в данный момент времени в авиакомпании идет плановая работа по укомплектованию штатного расписания летных подразделений. По словам источника издания в авиакомпании, набор военных летчиков для работы на гражданских самолетах является общемировой практикой. Уточняется, что за последние десять лет «Аэрофлот» принял более 200 пилотов из Вооруженных сил России.