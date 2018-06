Через полгода Иран превратится в потенциально очень выгодный рынок для компаний, которые не боятся санкций Вашингтона.

Expert уже писал о том, как европейские компании готовятся сворачивать бизнес в Иране, чтобы сохранить для себя американский рынок. Положение их американских коллег еще хуже. Компании Старого Света пусть и чисто теоретически все же могут рассчитывать на поддержку Брюсселя, а вот американским компаниям надеяться не на кого.

До наступления 5 ноября, после которого любая деятельность в ИРИ или сотрудничество с иранскими компаниями и банками будет автоматически считаться нарушением санкций, осталось еще почти полгода. Однако компании, работающие в этой стране, начинают готовиться к уходу заранее. Десятки американских компаний, среди которых есть и известные транснациональные гиганты, лихорадочно готовятся к уходу из Ирана, который иначе как бегством не назовешь. Среди них такие крупные компании, как Honeywell International Inc., Dover Corp., General Electric Co., Chubb Ltd. В общей сложности, как минимум 17 компаний, зарегистрированных в США, начали работать в Иране через зарубежных «дочек» в января 2016 года, когда вступила в силу сделка по иранской ядерной программе. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEK), за полтора года они заработали в Иране более 175 млн долларов. Но это только верхушка айсберга. В Иране работает много частных компаний из Америки, которые не обязаны отчитываться перед Комиссией.

С односторонним выходом США из сделки в мае автоматически прекращает действовать так называемая Генеральная лицензия Н, которая разрешает американским компаниям, имеющим отделения за границей, заниматься торговой, финансовой и иной деятельностью в Иране. В Белом доме надеются благодаря отмене Лицензии изолировать Иран как в политике, так и в финансовой и экономической сферах.

Сразу после объявления Дональда Трампа в начале мая о выходе из сделки в Минфине США разъяснили, что все компании, работающие в Иране, включая, естественно, американские, должны свернуть всю деятельность до 5 ноября. Запрет не распространяется на торговлю продовольствием и лекарствами.

В отличие от таких европейских компаний, как Siemens AG, Renault и Total, американские фирмы стараются свою деятельность в Иране не афишировать. Несмотря на это, многие американские бизнесмены имели большие надежды и строили большие планы по освоению иранского рынка с его 80 млн потребителей.

Представитель компании Dover, которая продает иранцам детали насосов, используемых в энергетике, прямо заявил, что отмена Лицензии Н означает их уход из Ирана. Компания рассчитывала заработать более 16 млн долларов по контрактам, заключенным в 2017 году. Теперь об этих надеждах, скорее всего, придется забыть.

Уходит из Ирана и всемирно известная корпорация General Electric, которая продавала в Иране ежегодно на 25 млн долларов клапанов и запасных частей для оборудования, используемого в энергетической промышленности ИРИ.

Еще один гигант - Honeywell заработал в Иране в 2016-17 годах 115 млн долларов и наверняка рассчитывал значительно увеличить прибыль, но приход к власти Дональда Трампа и его решение выйти из сделки и вернуть антииранские санкции заставили его отказаться от этих планов.

В списке американских компаний, работавших в Иране, по понятным причинам преобладают энергетические компании. Однако, как отмечают специалисты, от аннулирования действия Лицензии Н больше всего пострадают страховые компании. Некоторые из страховщиков, которым удалось застраховать целые флотилии грузовых судов, которые с 2016 года начализаходить в иранские порты, заработали десятки и сотни миллионов долларов. Таких страховщиков, одним из которых является компания Validus Holdings, если они продолжат работать с кораблями, везущими нефть и другие грузы в иранские порты, ждут огромные штрафы и другие наказания. Естественно, они тоже сворачивают деятельность в ИРИ. Впрочем, даже если бы у страховщиков хватило смелости проигнорировать указания Министерства финансов США, им бы все равно пришлось как минимум резко сократить масштабы своей деятельности, потому что им скоро будет некого обслуживать - опасаясь санкций Вашингтона, судоходные компании тоже в массовом порядке разрывают контракты и отказываются работать с Ираном.