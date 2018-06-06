Госслужащие ждут улучшения своего благосостояния

Сотрудники российских министерств и ведомств уверены, что оклады на госслужбе должны быть как минимум на 60% выше, чтобы квалифицированные кадры шли на госслужбу, говорится в докладе НИУ ВШЭ и Всемирного банка. Как подсчитали авторы этого исследования, о существовании которого сообщили «Известия», если действительно повысить настолько зарплаты госслужащих, это потребует из бюджета 307 млрд рублей. Что ж, деньги весьма приличные.

По данным ВШЭ, количество вакансий в федеральных министерствах и ведомствах иногда достигает 66–70%. Одной из причин такого оголения важнейших участков трудового фронта как раз и является недостаточный уровень оплаты труда по ряду должностей и органов власти. Для прихода высококвалифицированных специалистов в федеральные органы необходимо поднять там выплаты (зарплаты и пр.) на 75%, региональным кадрам достаточно плюс 25–30%.

85 тысяч рублей в месяц, которые должна составить средняя зарплата чиновников по расчетам ВШЭ, это вполне приемлемо для московского региона и Санкт-Петербурга, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, но по РФ по итогам марта средняя зарплата трудящихся составляла 42364 руб., то есть желаемое повышение со стороны чиновничьего аппарата априори не жизнеспособно, если проецировать его на всю страну. Впрочем, напомним, что в регионах и аппетиты скромнее.

Как добавляет Алексей Антонов, есть очень большой разрыв между окладом вышестоящих должностей и рядовых и средних чиновников, так что если проводить повышение, то оно должно быть сугубо избирательным. Но скорее всего, общее пожелание чиновников об улучшении зарплат останется без внимания, делает он вывод, поскольку, как видно из заявлений со стороны правительства, даже для выполнения «майских указов» денег у государства не достаточно.

Чтобы понять мотивацию чиновников, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, нужно не только измерять их зарплаты, а общаться лично, смотреть на благосостояние членов их семей, на аффилированные бизнесы, тогда картина будет более объективной. Исторически сложилось так, что стремление к госслужбе никогда не было связано с деньгами напрямую — молодые люди идут туда, потому что это в какой-то степени проще, меньше конкуренция, потому что появляется сначала небольшой, а затем все более масштабный административный ресурс, если говорить проще — власть.

Потому что, продолжает эксперт, схема продвижения по службе регламентирована, в отличие от коммерческих структур, потому что ключевым фактором успеха являются такие личные качества, как умение карабкаться по иерархической пирамиде, которое в коммерческом секторе применимо ограниченно. А к 2018 году все эти мотивации усилились, потому что государство занимает до 70% в объеме экономики, а со временем будет занимать еще больше. Поэтому чиновники будут становиться все сильнее и будут главенствовать над бизнесом, считает он, а значит, и зарабатывать больше, чем бизнес, испытывая конкуренцию разве что от нижестоящих коллег и от соседних ведомств, методы борьбы с которыми они давно выучили наизусть.

Знакомые с госслужбы в доверительных беседах сообщают, рассказывает Илья Жарский, что одним из самых интересных с точки зрения личных профессиональных достижений действием для них является анализ действий соседнего ведомства, а затем написание и опубликование жалобы или доклада, обличающего его неэффективность или ошибку.

В то же время, вопрос привлечения действительно талантливых управленцев в чиновничий аппарат и впрямь стоит остро, говорит он, и его можно было бы решать, например, предоставлением служебного жилья даже на самых низких должностях, поскольку мотивация иметь собственное жилье у молодого специалиста — одна из самых сильных. Можно предложить и еще один путь повышения зарплаты среднего чиновника, путем сокращения общей их численности, чтобы выросла средняя зарплата.

Точно подсчитать количество чиновников в России невозможно, полагает Илья Жарский, официальные данные на этот счет не полны и не включают ГУП, госпредприятия и другие пограничные с точки зрения определения принадлежности (бизнес или государство) структуры. Но, как известно, любое сокращение числа чиновников через некоторое время парадоксально приводит как минимум к удвоению их количества, поэтому безопаснее будет оставить все, как есть, заключает аналитик.