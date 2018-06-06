Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине

Известный российский актер Михаил Ефремов предложил наладить отношения с Украиной, отдав ей Крымский мост.

Об этом он заявил в интервью Юрию Дудю, передаёт РИА Новости.

При этом актёр пояснил, что в этом случае украинцы смогут брать плату за проезд по мосту и «будут счастливы». Кроме того, Ефремов предположил, что ради такого подарка Киев сможет забыть разногласия с Россией из-за Крыма.

На это предложение артиста очень жёстко отреагировал член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Он посоветовал Ефремову «всё-таки попытаться лечиться от алкоголизма, чтобы трезво оценивать ситуацию».

Парламентарий отметил, что «не хочет оскорблять» заслуженного актёра Российской Федерации, но призвал Ефремова как «медийного человека» быть аккуратнее в своих поступках и словах, передаёт «Газета.Ru».

Наша справка

Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением.

Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая, а движение запустили днём позже. Первые поезда проедут по мосту в 2019 году.



