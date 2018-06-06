Киев передал Москве список заключённых для обмена

Украина передала РФ список осужденных россиян, которых власти «незалежной» готовы обменять на арестованных украинцев. Об этом написала в соцсетях Интернета первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Между тем в МИД РФ заявили, что пока не получали никакого списка. В свою очередь в Кремле отметили, что подобными вопросами занимается специальная рабочая группа, передаёт РИА Новости.

Напомним, о готовности обменять осужденных россиян ранее заявлял президент Украины Пётр Порошенко. Он поручил возобновить переговоры по обмену Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка.

Глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, напомнил, что отбывающие наказание украинцы осуждены по российским законам и не могут считаться пленными. А окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.





