Эксперт: Киеву не удастся занять деньги в обход МВФ

Плохим сигналом для инвесторов назвал эксперт попытки Украины разместить еврооблигации до получения страной очередного кредитного транша от Международного валютного фонда, сообщает «Апостроф. Экономика». Об этом изданию рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

«Если выходить без транша МВФ, срок погашения евробондов будет короче, сумма будет меньше, а ставка будет больше», — рассказал эксперт, который рассчитал, что с учетом внешнего долга Украины срок погашения по евробондам должен быть не менее 15 лет, а сумма — не менее $2–3 млрд.

Помимо этого, занимать средства под большую ставку, чем в прошлом году, когда ставка составила 7,375%, плохой сигнал для инвесторов, считает Кущ. Для того, чтобы показать экономическую состоятельность страны, необходимо показать снижение ставки хотя бы на полпроцента.