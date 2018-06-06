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Москва, 06.06.2018

Курс доллара: наступает переломный момент

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара: наступает переломный момент
DPA/TASS

Курс доллара в среду начал снижаться на фоне внешних факторов, которые в ближайшее время могут развернуть семинедельную восходящую динамику американской валюты.

Индекс доллара составил к 10:17 мск 93,68, хотя во вторник этот показатель достигал уровня 94,27. Переломным моментом для курсовой динамики доллара станет сворачивание ультрамягкой денежной политики ЕЦБ, которое, похоже, произойдет раньше, чем ожидалось.

Курс евро к доллару в среду утром также растет, отыгрывая сообщения о планах ЕЦБ уже на следующем заседании обсудить сворачивание программы количественного смягчения (QE).

Курс евро к доллару укрепился до 1,1717 доллара за евро с 1,1713 доллара на предыдущих торгах, сообщает ПРАЙМ. 

Во вторник источники агентства Блумберг сообщили, что ЕЦБ на следующем заседании, которое состоится 14 июня, может объявить о сроках планируемого сворачивания программы QE.

На последнем заседании в апреле ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года. Однако из-за политической нестабильности в Италии и Испании многие аналитики предполагали, что регулятор может выбрать более осторожную политику и продлить программу покупки облигаций.

Аналитики полагают, что с этого момента рынок начнет фокусироваться на действиях ЕЦБ. Политика в Италии и Испании будет играть второстепенную роль, так как теперь в обеих странах появились новые правительства.

Курс рубля находится под давлением новостей о рекордных объемах закупки валюты Минфином. С 7 июня по 5 июля Минфин России закупит на внутреннем рынке валюты на 379,7 миллиарда рублей. Деньги на это возьмут из дополнительных нефтегазовых доходов. В день валюту будут закупать на 19 миллиардов рублей, сообщается на сайте ведомства.

Однако рост цен на нефть на 1% до 76,1 доллара за баррель добавил в среду стимулов российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск среды снижался на 10 копеек — до 62,05 рубля, курс евро — на 11 копеек — до 72,69 рубля.

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