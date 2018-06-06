Меркель исключает возвращение России в G8

Отвечая в среду на вопросы депутатов Бундестага, канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность возвращения России в круг G7. Несмотря на недавние размолвки с США канцлер в настоящее время не видит пути назад к прежнему формату G8.

Саммит G7, который стартует в пятницу в Канаде, был одним из основных тем выступления канцлера перед депутатами Бундестага. На вопрос AfD-депутата, не стоит ли интенсифицировать контакты с Россией в связи с разногласиями с США, Меркель заявила, что формат G8 был направлен на уважение международного права. "Аннексия Крыма была нарушением международного права". Поэтому исключение России из группы был правильным шагом.

В 2014 Россия была исключена из G8. Предстоящий саммит G7 будет омрачен разборками с США, денонсированием договора с Ираном штрафными санкциями.