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Москва, 06.06.2018

Миллиарды и золото полковника Захарченко перестали быть вещдоками

«Expert Online» 2018

Следствие по делу о взятках, фигурантом которого является экс-сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник Дмитрий Захарченко, вынесло постановление, согласно которому миллиарды, изъятые у обвиняемого, перестали быть вещественным доказательством.

Такое решение приняли в СК РФ. При этом речь идёт о 9 млрд руб., изъятых в ходе обыска в квартирах родственников Захарченко, передаёт РИА Новости.

Напомним, в ходе обыска на квартире родителей Захарченко на Мичуринском проспекте следователи обнаружили и изъяли 600 тыс. евро, 20 тыс. долл. и 19,5 млн руб. В квартире на Ломоносовском проспекте были изъяты 340 млн рублей, почти 1,5 млн евро, 124 млн долл. и полукилограммовый слиток золота.

Данное имущество тогда было признано вещественным доказательством по уголовному делу о взятке полковника Дмитрия Захарченко, который был арестован 10 сентября 2016 года.

Ранее сообщалось, что 30 мая 2018 года стало известно, что часть арестованных денег, которые были изъяты из квартиры Захарченко, была похищена. Предварительно установлено, что пропали 5 млн долл. При этом отмечается, что под подозрение попали сотрудники сразу нескольких ведомств. Это и конвойные полицейские, и инкассаторы, и сотрудники одного из подразделений Сбербанка, в котором пересчитывали изъятые у Захарченко миллиарды.

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