Минфин побьет рекорд покупки валюты

В ближайший месяц министерство финансовы намерено нарастить ежедневные закупки валюты на внутреннем рынке до 19 млрд рублей.

Да это просто здорово!

Как сообщило Министерство финансов, совокупный объем средств, направляемых им на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, в период с 7 июня по 5 июля достигнет 379,7 млрд рублей. Это новый рекордный уровень данного показателя.

Ежедневный объем покупки в этот период будет эквивалентен 19 млрд рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае — 322,8 млрд рублей, по 16,1 млрд рублей ежедневно.

При этом, ожидаемые из-за превышения ценой на нефть базового уровня допдоходы бюджета составят в июне 402,8 млрд рублей, прогнозирует министерство.

Объявление Минфина о рекордных июньских покупках валюты совпало с заявлением главы ЦБ Эльвиры Набиулиной о том, что Банк России будет соблюдать «бюджетное правило» и после доведения международных резервов до 500 млрд долларов США, отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Именно «бюджетное правило» диктует увеличение покупок валюты. Чем выше отклоняется цена нефти от 40 долл. за баррель по Urals, тем больше дополнительных доходов от её экспорта направляются на приобретение валюты на бирже, а не в текущий бюджет. Эта валюта идёт на пополнение резервов, которые составляют 457,2 млрд долларов на 25 мая, по последним данным ЦБ.

В самом принципе «бюджетного правила», работающего в данных параметрах с 2018 года, есть веский резон, полагает аналитик. Изымаемые из текущего оборота средства создают резерв, «кубышку», финансовую «подушку безопасности» на случай снижения нефтяных цен, внешних шоков, усиления санкций и пр. Это уменьшает зависимость экономики от сырьевой конъюнктуры, повышает стабильность бюджетной системы. Другой стороной медали выступает меньшая волатильность курса рубля, что важно для бизнеса и населения. В этом одна из причин, по которой при увеличении нефтяных цен в последние месяцы рубль не растёт. С февраля 2018 года цена Brent поднялась с 62 до 76 долларов за баррель., а доллар к рублю не снизился, а вырос (прежде всего, за счёт апрельских санкций) с 56 до 62 руб.

Помимо прочих последствий, это обеспечило рост рублёвой цены нефти до невиданных высот в 4700 руб. за баррель, тогда как в бюджет ориентировался на среднюю привычную цену в 3000-3200 руб. Это приводит к очень приятным последствиям по принципу «нет худа без добра». Сочетание высокой нефти и ослабления рубля, в том числе из-за покупок Минфина, выведет бюджет в 2018 году из планового дефицита в профицит 0,5-1,5% ВВП. Неуклонность ЦБ и Минфина в соблюдении правила, ещё раз подчёркнутая Эльвирой Набиуллиной, будет приводить к относительной стабильности рубля в обозримом будущем ближайших месяцев, уверен Марк Гойхман.

Котировки нефти в предполагаемом диапазоне от 73 до 81 долларов не дадут доллару подняться выше 65 руб., даже при повышении ставок Федрезерва США и возможном усилении санкций считает он. А «бюджетное правило» станет нивелировать возможный рост нефти при снижении предложения от Ирана и Венесуэлы. Соответственно, уверен Марк Гойхман, нижней границей вероятного коридора выступает 60-60,6 руб/долл.

Нам не страшен форс-мажор

На динамику национальной валюты по отношению к доллару и евро валютные интервенции Минфина, безусловно, влияют, признает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Они сдерживают укрепление рубля, при этом если ведомство продолжает выкупать валюту и в форс-мажорных ситуациях, что усугубляет их. Последний пример – это санкции со стороны США в отношении Русала. На этом фоне произошел обвал рубля. Однако, справедливости ради стоит сказать, что Минфин в самые пиковые моменты распродаж рубля не выходил на валютный рынок с покупками.

В среднесрочной перспективе, если не будет обострения геополитических и санкционных рисков, валютная пара доллар/рубль будет торговаться в широком диапазоне 60,60 – 64,13 — новые комфортные уровни, которые сформировались после обвала на новостях о «Русале», считает Капустянский. Краткосрочно же, по его оценке, в рамках нисходящего тренда от 29.05.2018 валютная пара доллар/рубль продолжит снижаться, основная цель — 60,60.