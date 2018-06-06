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Москва, 06.06.2018

«Можно обклеивать туалет вашими долларами»

«Expert Online» 2018
  • «Можно обклеивать туалет вашими долларами»
AP/TASS

С понедельника Кипр перестает быть «классическим» офшором, с которым комфортно сотрудничать бизнесу из Восточной Европы. Как сообщают СМИ, кипрский Центробанк дал указание закрыть счета офшорных компаний, которые зарегистрированы в Белизе, на Британских Виргинских, и на Сейшельских островах.

Для открытия новых компаний теперь придется показывать источники происхождения денег и реальных бенефициаров.  Уже существующие компании, по неофициальным данным столкнулись с трудностями перевода денег на счета компаний в других юрисдикциях. И если объяснить происхождение денег не удастся, то возможна потеря активов.

Пока Центробанк Кипра официально не подтвердил происходящее, но известно, что закрывать счета офшорных компаний (с регистрацией в Белизе, BVI, на Сейшелах) начали еще с понедельника.

Новые правила для регистрации компаний, также пока неофициально, появились на Telegram-канале Fun & Profit: при подаче пакета документов нужно будет раскрывать полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов.

Среди возможных новых «налоговых гаваней», кроме тех же островов Карибского бассейна, называют китайские офшорные зоны, Юго-Восточную Азию, США и Арабские Эмираты, которые не подключились к соглашению об офшорах.

Как считают аналитики, это только первая часть, во второй части будут затронуты наличные средства. "В идеале, фискальные органы могут потребовать верификации, т. е. подтверждения происхождения всех сумм свыше $1 тыс. И когда человек попытается принести в банк миллион долларов, чтобы положить в сейф, но не сможет показать источников — он сможет смело обклеивать этими долларами свой туалет: думаю, этот этап начнется уже в следующем году" - комментирует ситуацию Эрик Найман.

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