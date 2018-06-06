«Можно обклеивать туалет вашими долларами»

С понедельника Кипр перестает быть «классическим» офшором, с которым комфортно сотрудничать бизнесу из Восточной Европы. Как сообщают СМИ, кипрский Центробанк дал указание закрыть счета офшорных компаний, которые зарегистрированы в Белизе, на Британских Виргинских, и на Сейшельских островах.

Для открытия новых компаний теперь придется показывать источники происхождения денег и реальных бенефициаров. Уже существующие компании, по неофициальным данным столкнулись с трудностями перевода денег на счета компаний в других юрисдикциях. И если объяснить происхождение денег не удастся, то возможна потеря активов.

Пока Центробанк Кипра официально не подтвердил происходящее, но известно, что закрывать счета офшорных компаний (с регистрацией в Белизе, BVI, на Сейшелах) начали еще с понедельника.