На Украине спецслужбы вывесили на билбордах списки «предателей»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разместили на улицах Херсона билборды с фотографиями и личными данными тех граждан страны, кого они считают инакомыслящими и предателями.

Об этом в социальных сетях написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. При этом он сопроводил своё сообщение подтверждающей фотографией, передаёт ТАСС.

На фото запечатлён огромный рекламный щит с надписью: «Предал свой народ и стал работать на оккупантов». Под этой надписью размещены фотографии, адреса, а также сведения о семье и другая информация о «предателях» Украины.

По мнению правозащитников, в данном случае речь идет о прямом нарушении конституции, законодательства страны и международных правовых норм. Кроме того, они уверены, что такая акция нарушает законодательство о защите персональных данных.