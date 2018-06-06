На Украине заявили о невозможности производства Ан-124 в России

Представители самолётостроительного предприятие «Антонов», базирующегося на Украине, заявили о невозможности производства самолёта Ан-124 «Руслан» на территории РФ.

Согласно заявлению предприятия, для модернизации самолёта необходимо срочно внести изменения в типовую конструкцию.

А детальной информацией об Ан-124-100 обладает только разработчик – ГП «Антонов», пишет издание «Обозреватель».

«Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» на территории России невозможно», – говорится в заявлении пресс-службы организации.

Кроме того, отмечается, что украинское предприятие не собирается восстанавливать сотрудничество по работе над «Русланом» с российской стороной.

Наша справка

Ан-124 «Руслан» (внутреннее обозначение: изделие «400», по кодификации НАТО: Condor — «кондор») — тяжёлый дальний транспортный самолёт разработки ОКБ им. О. К. Антонова. Крупнейший в мире серийный грузовой коммерческий самолёт (в 1982-1988 — был также крупнейшим по габаритам самолётом в мире).