Китай готов купить у Америки почти на 70 млрд долларов сельскохозяйственной продукции, продукции машиностроения и энергоносителей, если Белый дом отменит тарифы. О предложении пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных участников торговой делегации США, которые участвовали в последнем раунде переговоров с КНР в минувшие выходные в Пекине. Предложение сделано китайской делегацией, которую возглавлял Лю Хэ, спецпосланник Председателя КНР Си Цзиньпина по экономике и заместитель премьера Госсовета КНР. Американских переговорщиков возглавлял министр торговли США Уилбур Росс. В списке товаров, изделий и сырья, которые готова покупать Поднебесная, соя, кукуруза, газ, нефть, уголь, продукция машиностроения и так далее. Весь пакет оценивается примерно в 70 млрд долларов.

Дональд Трамп требует от Пекина пойти на конкретные меры по почти двукратному уменьшению дефицита в торговле между двумя странами, составляющему сейчас 375 млрд долларов. Китайцы в принципе не возражают, но при этом говорят, что 200 млрд - деньги огромные и что для выполнения просьбы Вашингтона потребуется много времени.

Делая встречное предложение Россу, Лю особо подчеркнул, что оно действительно лишь в том случае, если Вашингтон откажется от введения тарифов на 50 млрд долларов.

Условие это очень серьезное. В Белом доме привыкли предъявлять, а не получать ультиматумы. Поэтому такое условие, считают многие специалисты, может заранее поставить крест на дальнейших переговорах. В Вашингтоне уже объявлено, что тарифы, отмены которых требует Пекин, вступят в силу вскоре после 15 июня.

США хотят, чтобы Пекин перестал требовать от американских компаний, работающих в Китае, делиться технологиями с китайскими партнерами. В Белом доме также требуют, чтобы правительство КНР перестало оказывать китайским компаниям финансовую помощь, которую в Америке считают противозаконными субсидиями.

Уилбур Росс рассказал президенту Трампу о переговорах в Пекине. Американцы скептически отнеслись к предложению Лю Хэ по нескольким причинам. Например, они считают, что покупки Китаем у Америки энергоносителей главным образом перенаправят продажи американского газа и нефти другим странам и не окажут особого эффекта на дефицит торгового баланса США. Они также не уверены, что американские фермеры сумеют в короткие сроки резко увеличить объемы продукции.

В начале прошлой недели Белый дом заявил, что он введет тарифы и другие санкции, чтобы ограничить для китайского бизнеса доступ к американским технологиям и наказать Пекин за то, что в США называют «несправедливой торговлей». Это решение, похоже, окончательно принятое в Белом доме менее чем через две недели после того, как стороны договорились о перемирии в жарких спорах о торговле, резко усложнило задачу американской делегации. Уилбур Росс надеялся вернуться из Пекина с подписанным соглашением, но вернулся с пустыми руками. Впрочем, еще не все потеряно, потому что полтора года пребывания Дональда Трампа у власти наглядно показали, что делать какие-то прогнозы относительно его «окончательных» решений – дело неблагодарное.

Во время переговоров в Пекине китайская сторона также затронула вопрос о конкретных мерах американского правительства по выполнению обещания президента Трампа по отмене санкций в отношении китайского телекоммуникационного гиганта ZTE Corp. Против снятия санкций с ZTE выступают немало сенаторов и конгрессменов.

Предложение Пекина закупить у Америки товаров и продукции на 70 млрд долларов звучит, конечно, очень заманчиво для сельскохозяйственных штатов, которые помогли в 2016 г. Дональду Трампу прийти к власти.

Лю Хэ обещает, что китайские госкомпании увеличат закупки американского газа, но и здесь американским газовикам потребуется время, чтобы нарастить добычу голубого топлива.

Очевидно, что предложение Пекина об увеличении закупок американского угля, заинтересовало бизнесменов, а следовательно и политиков и население в целом таких «угольных» штатов, как Пенсильвания и Западная Виргиния, которые могут сыграть ключевую роль в промежуточных выборах в Америке этой осенью.

От специалистов, конечно, не укрылось и то обстоятельство, что предложение Лю носит устный характер и никак не закреплено документально.

«Пока ничего не ясно,- цитирует WSJ свой источник, знакомый с тем, как проходят переговоры.- Потребуются дополнительные раунды обсуждений между сторонами».

Что же касается самого президента Трампа, за которым будет последнее слово, то понять его, как всегда, нелегко, потому что он обычно выражается намеками, после чего зачастую меняет свои решения.

«Последние пятнадцать лет дела у фермеров идут неважно,- написал президент в Twitter.- Мексика, Канада, Китай и другие страны обращались с ними несправедливо. По окончании моих торговых переговоров это изменится».

Американские фермеры, наверняка, воспрянули с духом, вот только как совместить очередные обещания мистера Трампа с его обещанием ввести тарифы и обязательным условием китайской стороны их отмены, не очень понятно.