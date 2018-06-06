Пограничники Украины признались в бессилии что-либо противопоставить России на Азовском море

Из-за нехватки техники и ресурсов украинским пограничникам на Азовском море нечего противопоставить России. Об этом сообщил в эфире телеканала «UA:Перший» пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, который заявил, что российские военные не перестают «демонстрировать силу» в Азовском море.

Однако, по его словам, Украина готова ответить, если Москва решится на «агрессивные и неадекватные действия». Слободян отметил при этом, что оснащение его ведомства уступает российскому.

«Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны», - сказал Слободян.

Представитель ведомства отметил, что патрульные катера морально устарели «уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы России».

Напомним, обстановка в Азовском море обострилась в марте после задержания российского судна «Норд» с дестью членами экипажа на борту. Все они являются гражданами России, однако, украинская сторона объявила их гражданами своей страны на основании того, что моряки являются жителями Крыма. Им было предъявлено обвинение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Девятерых членов экипажа приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.