Украинская армия перебросила ЗРК С-300 под Мариуполь

Ставка по ипотечным кредитам снизилась до 9,57%, обновив исторический минимум. Застройщики сами порой дотируют ставку до еще менее высоких значений, в то время как на рынке много непроданного жилья, а цены на него, начав снижаться в конце 2014 года, еще не остановились