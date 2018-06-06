Украинская армия перебросила ЗРК С-300 под Мариуполь

Подконтрольные Киеву войска перебросили под Мариуполь дивизион зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.
Об этом рассказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передаёт РИА Новости.
По его словам, разведка ДНР располагает информацией о передислокации в район Володарского (Никольское) дивизиона ЗРК С-300.
Кроме того, разведка доложила, что в задачи расчётов ЗРК входит отработка боевых задач, включая нанесение ударов по водным объектам.