В Госдуме прокомментировали снятие ответственности с Киева за крушение MH17

Леонид Слуцкий – глава комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – назвал примером двойных стандартов снятие Нидерландами ответственности с Украины за крушение в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing.

По его мнению, это яркий пример двойных стандартов, передаёт РИА Новости.

«Есть все признаки нарушения норм международного права в том, что Киев не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий, однако западные страны не усматривают здесь ничего страшного», – подчеркнул Слуцкий.

Кроме того, он напомнил, что мнение Малайзии, которая вообще не признаёт причастность России к крушению MH17, в расчёт даже не принимается.

Также депутат напомнил, что Запад продолжает нападать на нашу страну, бросаться в её адрес бездоказательными обвинениями.

«При это все наши доводы откровенно отправляются в корзину, а к проводимому расследованию российские специалисты до сих пор не допускаются», – резюмировал Слуцкий, добавив, что демонизация России и оправдание преступлений украинской власти стали уже привычным клише и шаблоном для Европы.

Ранее сообщалось, что депутаты голландского парламента отказались привлекать Украину к ответственности за крушение малайзийского Boeing 777, которое произошло в 2014 году в небе над Донбассом.

При этом они почти без обсуждения поддержали решение правительств Австралии и Нидерландов о привлечении к ответственности России.