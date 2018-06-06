В Центробанке прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

Ксения Юдаева – первый заместитель председателя ЦБ РФ – прокомментировала ситуацию с ростом цен на бензин.

По её словам, ситуация будет стабилизироваться. Для этого есть несколько причин, передаёт РИА Новости.

«Во-первых, правительство уже приняло меры, – подчеркнула представитель регулятора. – Во-вторых, мы видим, что остановился рост цен на нефть на международных рынках, и даже произошла их некоторая коррекция».

Третья причина заключается в том, как считает Юдаева, что произошла некоторая стабилизация валютного курса.

«То есть все факторы, которые вели к очень быстрому росту цен на бензин, сейчас работают на его стабилизацию», – резюмировала первый заместитель председателя ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к повышению цен на бензин.