Пентагон проводит тайны разработки по слежке за ядерными программами других стран

Пентагон проводит секретные исследования по отслеживанию ядерных разработок по всему миру, сообщает Reuters, ссылаясь на ряд высокопоставленных чиновников в США.

Как сообщают источники издания, целью разработок является создание искусственного интеллекта, которые способны предвидеть запуски ядерных ракет и отслеживать передвижение мобильных установок для них.

К данным разработкам, как отмечается, США подтолкнула ситуация с разработкой ядерных программ Ирана и Северной Кореи.

«Данные об этих программах практически не публикуются, хотя некоторые общедоступные подробности о них похоронены под слоем практически непереводимой тарабарщины в последнем бюджете Пентагона», — пишет Reuters.

В случае успешного претворения программы в жизнь, Вашингтон сможет анализировать данные и спутниковые снимки с недоступной ранее для человека скоростью. Пентагон в этом случае сможет очень быстро получать информацию о местах на планете, где ведется подготовка к ядерным пускам.