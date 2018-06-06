Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 06.06.2018

Пентагон проводит тайны разработки по слежке за ядерными программами других стран

«Expert Online» 2018
  • Пентагон проводит тайны разработки по слежке за ядерными программами других стран
ИноСМИ

Пентагон проводит секретные исследования по отслеживанию ядерных разработок по всему миру, сообщает Reuters, ссылаясь на ряд высокопоставленных чиновников в США.

Как сообщают источники издания, целью разработок является создание искусственного интеллекта, которые способны предвидеть запуски ядерных ракет и отслеживать передвижение мобильных установок для них.

К данным разработкам, как отмечается, США подтолкнула ситуация с разработкой ядерных программ Ирана и Северной Кореи.

«Данные об этих программах практически не публикуются, хотя некоторые общедоступные подробности о них похоронены под слоем практически непереводимой тарабарщины в последнем бюджете Пентагона», — пишет Reuters.

В случае успешного претворения программы в жизнь, Вашингтон сможет анализировать данные и спутниковые снимки с недоступной  ранее для человека скоростью. Пентагон в этом случае сможет очень быстро получать информацию о местах на планете, где ведется подготовка к ядерным пускам.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: рублю готовят разворот
      Курс доллара: рублю готовят разворот
    2. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
    3. С ипотекой нет смысла спешить
      Ставка по ипотечным кредитам снизилась до 9,57%, обновив исторический минимум. Застройщики сами порой дотируют ставку до еще менее высоких значений, в то время как на рынке много непроданного жилья, а цены на него, начав снижаться в конце 2014 года, еще не остановились